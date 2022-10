Belinda en la mira: podría ser encarcelada en México

Belinda no ha dejado de estar en la mira de los internautas y de los medios de comunicación. Su polémica relación con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, así como su compromiso matrimonial y estruendosa separación la volvieron blanco de titulares de la prensa rosa.

Aunque la cantante y actriz rápidamente se centró en su carrera profesional y fue protagonista de una exitosa serie de Netflix, las polémicas sobre su vida personal siguieron formando parte del paisaje y cada paso de ella y de su ex, se volvió tema de titulares.

Ahora, cuando las aguas estaban calmadas en torno a su vida sentimental, Belinda enfrenta un nuevo y tenso momento en su vida, situándola en el ojo del huracán luego de que la acusaran de tener en su casa animales exóticos de manera ilegal.

belinda_fortuna.jpg

El presunto delito de Belinda

Según reveló el programa hoy Día de la cadena televisiva Telemundo, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) visitaron la casa de Belinda en el Jardín del Pedregal, Ciudad de México, luego de que recibieran denuncias por parte de los vecinos de la tenencia de monos araña, que son animales en peligros de extinción.

Y, si bien es cierto que las autoridades no encontraron los monos en el lugar, sí hallaron una guacamaya blanca, una especie también en peligro de extinción, de la cual la cantante no tenía papeles legales. Posterior a esto, varios medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia, apuntaron que Belinda tendría que pagar una multa que podría ir de $800 hasta $400,000.

belinda6.jpg

Y, de no pagar dicha deuda, la cantante, quien no se ha pronunciado al respecto, podría ir a la cárcel. Esta no es la primera vez que Belinda está cerca de problemas relacionados con animales en peligro de extinción.

En una ocasión, la protagonista de Bienvenidos a Edén fue muy criticada al mostrar en redes sociales a "la princesa de la casa", que era un mono araña bebé, al que el cantante había bautizado como Piaf. Usuarios de redes sociales instaron entonces a las autoridades a actuar.