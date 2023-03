Barcelona confirmó tener contactos con la familia de Lionel Messi ¡Lo quieren de regreso!

"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", inició Yuste y agregó "el enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo y el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

El directivo también destacó que le tiene mucho respeto al club francés y el retorno de Messi dependerá príncipalmente en la situación económica del club, uno de los motivos por el que se fue luego de las sanciones impuestas.

Lo que se dice del posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

En medio de las recientes declaraciones del vicepresidente del club, hace unos dias, varios futbolistas como Marc-André ter Stegen y Sergi Roberto, están totalmente de acuerdo en que el argentino regrese a la institución que jugó casí toda su vida.

Otro que habló sobre la sitiuación, fue Segio Agüero, quien además es amigo cercano de Messi, manifestando que las posibilidades reales de que epueda volver al equipo están en un 50%, no obstante eso podría crecer o bajar en los próximos días.

Recientenemente el entrenador y ex compañero de Messi Xavi Hernández enfatizó sobre su posible regreso: "es su casa" y "tiene las puertas abiertas. Es un amigo, estamos en contacto permanente. Dependerá mucho de él, de lo que quiera para su futuro. El mejor del mundo y de la historia encajaría siempre", expresó.