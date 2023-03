Barby Franco dio todos los detalles del estado de salud de su hija Sarah

“¡¡Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá!! Por suerte me siento muy bien…”, escribió en un inicio Barby. “Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria", detalló.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp0EkYOrtJ6%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by (@barbaritafranco21)

Seguidamente dio más detalles junto a varias imágenes que subió: "¡Por suerte estamos matando al bichito! ¡Y yo me siento muy bien! ¡Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mí como a mis papás! Sarah Burlando. Pronto iremos a casa junto a mis perritos”.

Barby Franco y Fernando Burlando han tenido días difíciles por la salud de su hija Sarah

Barby Franco y Fernando Burlando han pasados pr una horas llenas de mucha tensión debido a que la pequeña de tres meses fue internada el pasado sábado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento con un cuadro febril, por lo que desde ese momento continúa en observación.

Este lunes el periodista de "Intrusos" Gonzalo Vázquez dio detalles sobre si situación. Los padres de la beba han estado pendientes a todo momento de ella, es por ello que Franco no ha hablado sobre el tema, sin embargo su padre, Fernando ofreció unas cortas declaraciones de cómo sigue su salud.

“Está fantástica. La gorda tuvo un poco de fiebre hoy, llegue de Expo Agro y me vine muy preocupado a verla. Ahora vuelvo a casa”, soltó el abogado sin dar muchos detalles de lo que la han dicho los médicos sobre la salud de la pequeña.