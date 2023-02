Barbie Vélez ya está en casa con Salvador, su hijo recién nacido

La hija de Nazarena lució unos anteajos de sol y un vestido color terracota. Sin embargo siempre estuvo muy sonriente y no dudó en dedicarle unos minutos a los periodistas y fotógrafos

image.png

image.png

La emoción de Nazarena Vélez por el nacimiento de su nieto Salvador

Nazarena Vélez no pudo contener la emoción, compartiendo a través de sus redes, el feliz momento en el que llegó a este mundo Salvador, junto a su hija, por lo que dio unas declaraciones a 'LAM' de cómo fue ese instante y de cómo se sintió.

“Estoy muy emocionada. La verdad que es fuertísimo, aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy todavía muy pero muy conmovida”, inició y luego agregó: "No esperábamos que fuera hoy, porque Barbie vino a hacerse un control".

"Cuando me llamó, a las 3 y 20 de la tarde, me dijo: ‘Mami, me hacen la cesárea ahora’. Y me volví loca. Le hicieron el control y se dieron cuenta de que no se estaba moviendo tanto Salvi, entonces el médico dijo: ‘Entre sacarlo hoy o sacarlo el lunes o el martes, vamos a sacarlo hoy, si total ya está de 40 semanas", sumó.

"Lo bien que hicieron, porque tenía el cordoncito dando vueltas. Así que salió perfecto, en el momento indicado. Gracias a Dios. ¿Viste cuando no sabés que hacer? Pero yo soy muy operativa, así que organicé mi casa y salí corriendo. Y gracias a Dios llegué y gracias a Dios también pude ingresar. Fue todo hermoso, hermoso”, cerró.