Así reaccionó Gerard Piqué a "Monotonía", de Shakira

Sobre todo porque ahora que ha salido a la luz Monotonía, se ha podido escuchar al completo todos los dardos que ha lanzado la colombiana en la canción que ya se ha vuelto viral. Casi nueve millones de visualizaciones en YouTube, muchísimos comentarios refiriéndose a ella en las redes sociales.

Sin embargo, la reacción que se esperaba con amplias expectativas era la de Gerard Piqué. Y por fin la ha habido. “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”, “te olvidaste de lo que un día fuimos” o “de lo que había ya no hay nada”, son solo algunas de las frases que acompañan a un videoclip que recuerda a él por los mensajes que se extraen de las imágenes.

La reacción de Gerard Piqué

Mientras intentaba continuar con su rutina, un reportero de la agencia de noticias Europa Press hizo escuchar a Gerard Piqué parte de la letra de la canción “Monotonía”, de Shakira. El reportero le relató algunas de las frases para preguntarle cómo se siente ante esta indirecta.

Mientras escuchaba, el futbolista no emitió palabras, solo miró al reportero, posteriormente se subió en su automóvil y se fue, dejando al periodista en el sitio.

Y si su reaparición ha generado expectación, no hay que perder de vista el partido que Gerard Piqué juega hoy con el FC Barcelona. Existe un acuerdo comercial entre Spotify y el club porque el que los jugadores podrían tener que lucir una camiseta con el nombre de Shakira. De hecho, muchos usuarios de redes sociales ya han hecho algún montaje sobre cómo se imaginan esta prenda.