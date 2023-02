Así reaccionó Claudio Paul Caniggia al enterarse que Alex Caniggía será padre 

Reacciones que también ambos han compartido en redes sociales, entre ellas las de Mariana Nannis, madre de Alex y Charlotte, su hermana, Sin embargo, poco se había hablado de la reacción que podía haver tenido Claudio Paul Caniggia, su padre y con quien mantiene una complicada relación.

alex caniggia.jpg

Alex Caniggia: lo que dijo Claudio Paul Caniggia

En medio de la plenitud que siente por darle la bienvenida al mundo a su primer hijo, Alex Caniggia comentó en el ciclo Socios del Espectáculo cómo fueron las reacciones de sus padres al momento de enterarse de la noticia.

Con relación a Mariana Nannis, contó que “ella está chocha mal”, y al ser consultado sobre si ella vendría al país para acompañar durante el embarazo, explicó que “no sé, por ahí sí, por ahí no. Pero no pasa nada igual, si no viene voy yo, olvidate”, para luego confirmar que su deseo es que nazca en la Argentina.

claudio-caniggia.jpg

En el show le preguntaron también sobre la relación con su padre, del cual hace un tiempo que está distanciado. El influencer aclaró que “mi papá no me habló, ya saben todos que no me hablo, que no hay relación ni va a haber”.

En ese sentido, al repreguntarle sobre si el hecho de que tendrá un bebé y un cambio en su vida podría cambiar en algo la realidad actual entre ambos. Su respuesta fue tajante al decir: “Para nada”.