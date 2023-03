Así reacciona Gerard Piqué a las indirectas de Shakira

Gerard Piqué no ha podido escapar del escrutinio público en el que está desde que, en junio de 2022 se supiera de su separación con Shakira , tras doce años de unión sentimental y dos hijos en común.

La situación escaló de nivel en febrero de 2023, cuando Shakira lanzó la Muic Session 53 con el productor argentino Bizarrap, canción en la que le dedicó un montón de indirectas y desde allí se convirtió en el centro de atención debido a que su ex pareja contó en el tema sobre su infidelidad.

En ese contexto, el exdeportista pasó por distintas fases, desde intentar mantener su relación sentimental con Clara Chía en total discreción, a presumir su romance en redes sociales y de manera pública en eventos.

Pero, tras el lanzamiento de la canción con Bizarrap y el éxito a todo nivel que representó para Shakira, el mundo del espectáculo estaba a la expectativa sobre la colaboración que tendría la colombiana con su compatriota, la reguetonra Karol G.

Se trató del tema, TQG, las siglas de Te Quedó Grande, el cual finalmente vio la luz el pasado viernes 27 de febrero. Este tema está incluido en el nuevo disco de Karol G, Mañana será bonito, un nuevo álbum de estudio que ya lo está petando en plataformas como Spotify.

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

Esta nueva canción es una muestra más de que Shakira no ha querido quedarse callada en medio de su proceso de separación y que tampoco teme lanzarle a su ex. En la canción podemos volver a ver indirectas hacia las exparejas de las cantantes, en el caso de Shakira a Gerard Piqué y en el de Karol G al cantante Anuel AA.

''Juro que ya no eres bienvenido'', ''Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito'', son algunas de las indirectas que lanzan.

La reacción de Gerard Piqué

El medio español Vanitatis, publicó que Gerard Piqué no tiene ni la más mínima intención de intentar reconciliarse con Shakira. El medio ha confirmado que el culé está muy feliz viviendo una nueva etapa lejos de la colombiana.

La publicación apunta a que el entorno cercano de Gerard ha asegurado que este no está ofendido ni nada por estilo con las canciones de su ex, pero que sí está cansado de la mediatización de su ruptura.