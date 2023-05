Así luce la bebé de Robert De Niro y se conoció su nombre

image.png

De igual manera dieron conocer que que pesó 3 kilos con 800 gramos y nació completamente sana. Además el propio De Niro indicaron que la pequeña no vino a este mundo “por sorpresa”; destacando que fue planeada y deseada, que ambos están muy feliz con la nueva miembro de la familia.

Así educa a sus hijos Robert De Niro

Gia Virgina Chen-De Niro se convierte en la séptima hija de Robert De Niro, por lo que ya sabe como ser padre, tal como lo manifestó en su reciente entrevista, en la que explicó que siempre trata de estar presente de alguna manera en la vida de sus hijos.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, agregó sobre las decisiones que algunas ocasiones hay que tomar.