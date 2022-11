Así llegaba Gerard Piqué junto a sus hijos a su partido despedida

Todo esto se da en un contexto bastante tumultuoso para el deportista, quien está bajo el ojo de la prensa, no solo de España sino del mundo. Su polémica separación con Shakira y su nueva relación amorosa fueron y aún siguen siendo temas cotidianos en los medios de comunicación, sobre todo porque se habla de una puja entre él y su ex pareja por temas relacionados con sus hijos.

Pero este sábado el defensor quiso hacer parte de su día especial a sus dos niños, Milan y Sasha, es por eso que llegó con ellos al Camp Nou y se mostró muy feliz de tener esa compañía.

Gerard Piqué lanzó una bomba inesperada: se retira del fútbol

El futbolista sorprendió a sus fanáticos este jueves, al anunciar que abandona el fútbol y lo hizo con un conmovedor video.

Para dar esta noticia, el futbolista compartió un video que dura más de dos minutos, donde con un sentido mensaje confirma que se va deja el deporte que tanto le apasiona: "Siempre dije que el Barça sería mi único club y así será... Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", dijo en un fragmento del material.

En solo minutos, el video de Gerard Piqué superó el millón de reproducciones, así como los 10 mil comentarios de quienes no pueden creer la noticia, pero a la vez le expresaron los mejores deseos para su retiro y la nueva etapa que estaría por comenzar.

“Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora seré yo el que hable de mí. Soy del Barcelona desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona", comenzó diciendo.

Y más adelante agregó: "Últimamente, he pensado mucho en aquel niño, en qué hubiera pensado el Gerard pequeño si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños, que llegaría al primer equipo del Barcelona, sería campeón de Europa, y del mundo. Que jugaría con los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre. Hace 25 años que entré en el Barcelona, me fui y volví", expresó.

Pero la parte más conmovedora vino después, cuando dijo: "El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño ya se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo… Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el equipo a mis hijos, tal y como mi familia lo hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça, siempre”, cerró Gerard Piqué.