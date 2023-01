Así fue la detención de un bailarín de Tini Stoessel: lo acusan de estafa

El bailarín de Tini Stoessel, cuyo nombre es Axel Brian Egestti , había sido denunciado por cometer estafas reiteradas a través de las redes sociales, a través de la venta de productos que no tenía en posesión. La causa inició en mayo del año pasado y se constataron tres casos bajo la misma modalidad.

El medio Infobae informó que, al momento de la detención, las fuerzas de seguridad y la Justicia realizaban investigaciones por estafas informáticas múltiples y que hasta ahora son tres las víctimas, por lo que se estableció un pedido de captura que finalmente se hizo efectivo a través de la División Delitos Tecnológicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, de la Policía Federal Argentina.

bailarin1.png

Las denuncias contra el bailarín de Tini Stoessel

En las denuncias contra el bailarín de Tini Stoessel se establece que el joven cometió estafas por medio de la red social Instagram, en la que publicaba productos que finalmente no entregaba.

Su captura ocurrió luego de que, en sus historias de Instagram, el bailarín publicara una imagen en la que se observaba que estaba en un bar de la zona de Puerto Madero.

Debido a cuestiones jurisdiccionales, efectivos policiales pidieron colaboración a la División de la zona para concretar la detención que había sido aprobada por la Fiscalía Interventora. Por tal motivo, en el lugar intervinieron efectivos de distintas delegaciones.

bailarin3.png

La causa inició el pasado 15 de mayo, cuando Axel Egestti integraba el staff de bailarines de Tini Stoessel. Fuentes policiales detallaron que el acusado utilizó una cuenta de Instagam para publicar la supuesta venta de sillas gamers. Al ver las imágenes, una mujer se puso en contacto y realizó una transferencia de dinero en efectivo bajo la promesa de recibir los productos con una demora de 48 horas como máximo.

No obstante, la compradora no recibió los productos y el bailarín no solo dejó de responder los mensajes sino que cerró su perfil en la red social. Frente a dicha situación, la víctima que había enviado una importante suma de dinero decidió concretar la denuncia y se inició una investigación por estafa.