Así fue el tierno gesto de Paula Chaves con un motoquero que ayudó a su hija

image.png

Paula decidió agradecerle de gran manera, publicando su historia la cual se hizo viral casi de inmediato, dejando en claro lo buena persona que es, y explicando como la ayudó en ese complicado instante cuando llegar al hospital lucia imposible.

De esta manera Paula Chaves ayudó al motoquero Nahuel

El joven Nahuel publicó un mensaje en el cual no dudó en etiquetar a Paula lo sigue en su Instagram: Buenas, ando en busca de algún trabajo. Si alguien sabe de alguno me ayudarían un montón, de lo que sea. Tengo experiencia en talleres mecánicos pero me doy maña para todo".

Esto generó que la respuesta de la esposa de Pedro Alfonso, quien no tuvo problemas en escribir y contar la gran ayuda que recibió del joven a su vez ayudarlo con su objetivo:"Nahui, el motoquero que me ayudó con Fili, busca trabajo".

image.png

Esto seguramente le servirá a Nahuel para tratar de conseguir grandes ofertas de trabajo, sobre todo por lo conocida que es Paula en el medio, algo que sin duda muchos tomaran en cuenta, destacando esta gran labor que hizo por la pequeña.

De conseguir empleo, es muy probable que el joven también agradezca en sus redes el gran gesto que tuvo Paula con él.