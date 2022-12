Así fue el emotivo reencuentro de Ángel Di María con sus hijas en su día de descanso

A través de un video compartido en redes, se observa el momento exacto en que Ángel Di María llega al alojamiento donde se está hospedando su familia y las nenas no pudieron más de la emoción. Se le colgaron del cuello en un enternecedor abrazo que quedó capturado por Jorgelina, la esposa del futbolista.

Las nenas estaban jugando en el living cuando Di María entró, y la cara de sorprendidas no pasó desapercibida, pues no hicieron falta palabras para entender la emoción de las nenas al reencontrarse con su padre. Mía, la mayor de ellas, se levantó del piso y salió corriendo a abrazarlo, mientras que Pía no terminaba de entender la situación, hasta que finalmente también se acercó.

Ángel Di María se prepara para volver a jugar en el Mundial Qatar 2022

“Tanto los amo”, escribió en el posteo Jorgelina, que en solo minutos explotó de comentarios por parte de los fanáticos que valoran el esfuerzo de todos los jugadores de la selección Argentina que sudan la camiseta para lograr llevarse la Copa en este Mundial Qatar 2022.

Y si algo ha quedado claro, es que Ángel Di María no quiere perderse el próximo mano a mano decisivo de la selección Argentina. Aunque se recupera de una molestia en el cuádriceps, todo indica que podría volver a estar a disposición en este encuentro.