Así fue el acercamiento entre María Becerra y Rusherking

premiosgardel3.png

¿En qué contexto aparecen juntos María Becerra y su ex?

En las últimas horas la historia dio un giro con un inesperado acercamiento entre ambos. El encuentro se produjo en medio de una colaboración masiva en la que aparecieron, además, Lit Killah, Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK y FMK.

La colaboración en la que también estarán María Becerra y Rusherking fue anunciado en redes sociales por Lit Killah en su perfil de Twitter. “Tenían razón, volvimos LOS DEL ESPACIO MAMI 01/06 hacemos historiaaaaaa!”, escribió, y mencionó a cada uno de los artistas.

mariabecerra12.png

También FMK se pronunció al respecto. “Los del espacio no volvieron,. ¡Nunca nos fuimos! El 1/6 a las 21hs seguimos haciendo historia”, expresó a través de sus redes sociales, a la vez que compartió un video de apenas segundos, lo que brinda una pequeña muestra de lo que vendrá, producido por Big One.

Luego de que saliera a la luz la imagen en la que aparecen juntos la denominada Nena de Argentina y su ex, el actual novio de María Becerra, J Rei, subió una foto a sus redes sociales donde se lo ve en un auto, y en un parate del camino realizando un corazón con sus manos, mientras de fondo suena Darkiel Ft. Cosculluela & Plan B con una letra que reza: “Tu eres la luz que me ilumina si otra vez me descamino. El motor que hace que nunca se tranque este molino. Por qué dando vueltas es que yo he llegado a dónde estoy, así que pide mil estrellas que en las manos te las doy”.