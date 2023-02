Así fue como Tini Stoessel negó a Clara Chía: "Son mentiras"

En plataformas digitales las críticas fueron encendidas, sobre todo por un video que empezó a circular en diferentes redes sociales y en el que aparece Tini Stoessel acompañada de una mujer de larga cabellera rubia.

Y, pese a que la acompañante da la espalda en lo que parece ser una tienda, algunos internautas han llegado a asegurar que se trata de Clara Chía.

Tini Stoessel habla de su nexo con Clara Chía

Tini Stoessel decidió ponerle un alto a esta ola de rumores y de publicaciones en redes sociales que la ligan a la novia de Gerard Piqué, quien ha estado en el centro de la tormenta desde que se supo su relación con el futbolista tras el anuncio oficial de su separación con Shakira.

Al respecto, la argentina fue entrevistada en México sobre esta polémica y respondió si conoce a la novia del ex de Shakira.

"¿Clara Chía?, no sé. ¿Estamos hablando de la actual (novia) de Piqué?", dijo en declaraciones realizadas este martes 31 de enero a través del show televisivo Sale el sol. "No, no la conozco. La verdad, no la conozco" y agregó: "Pero bueno, nada, en TikTok se arman muchas historias, pero muchas son mentiras", expresó.

Actualmente, la cantante mantiene una relación amorosa con Rodrigo de Paul, quien es ficha del Atlético de Madrid. Esto y sus proyectos profesionales son parte de las razones por las que visita frecuentemente España y quizás una de las razones también por la que habría sido ligada a Clara Chía Marti. Sin embargo, se sabe que la novia de Piqué vive en Barcelona junto al exdeportista y no en la capital española.