Así empezaron las vacaciones de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario

Al llegar al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton, Lionel Messi abordó un vehículo y tomó rumbo a su vivienda en el barrio privado Kentucky de Funes. Allí estima tomarse unos días de descanso antes de viajar a Estados Unidos y formar parte del Inter Miami, su nuevo club.

lionelmessi.jpg

Los planes de Lionel Messi en Argentina

Sin embargo, en medio de sus vacaciones, Lionel Messi también pisará las canchas del país ya que participará en un amistoso. Estará en la despedidas de sus ex compañeros con la camiseta albiceleste Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

No obstante, el rosarino aún no confirma que estará presente en el homenaje para el emblema de Newell’s, el cual será el próximo 24 de junio en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, ya que ese día celebrará su cumpleaños número 36 años.

messi16.png

“Él me hizo recordar un poco que el 24 era su cumpleaños. Yo le dije ‘uh, la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la voy a tener que hacer el 24′, y me dice ‘boludo, es mi cumpleaños ese día’. Ahí me quedé porque la verdad no me acordaba”, contó el ex futbolista al medio TyC Sports. “Ojalá que pueda venir y vivir lo que va a ser una fiesta porque esto va a ser una locura”, añadió el ex Liverpool.