Así confrontó Jennifer Aniston a Matthew Perry por sus adicciones en Friends

"Los secretos te matan", dice Perry. "Los secretos matan a la gente como yo". Perry le cuenta a Sawyer sobre el uso desenfrenado de drogas y alcohol que controló su vida durante el apogeo de su carrera, y cómo casi descarriló todo.

friends2.jpg

"En ese momento, que debería haber estado en el brindis de la ciudad", revela Perry, "estaba en una habitación oscura reuniéndome con nada más que traficantes de drogas y completamente solo".

El día en el que Jennifer Aniston confrontó a Matthew Perry

En un extracto de su nuevo libro"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Mattew Perry reveló cómo una visita a su tráiler, por parte de una de sus coprotagonista en la serie, Jennifer Aniston, le hizo darse cuenta de que su comportamiento secreto cuando se trataba de alcohol no era tan secreto.

“'Sé que estás bebiendo', dijo sobre lo que le comentó Jennifer Aniston y fue lo que escribió Matthew Perry, ahora de 53 años, en su libro de memorias, en un extracto publicado por el Times de Londres.

“Hace mucho tiempo que la había superado, desde que comenzó a salir con Brad Pitt, estaba bien, y había calculado exactamente cuánto tiempo mirarla sin que fuera incómodo, pero aun así, ser confrontado por Jennifer Aniston fue devastador. Y yo estaba confundido”, reveló.

friends1.jpg

“'¿Cómo puedes saberlo?', dije. Nunca trabajé borracho. 'He estado tratando de ocultarlo...'”.

En otra parte del extracto, Matthew Perry mencionó que “nunca” trabajó drogado o borracho (aunque “ciertamente trabajó con resaca”), y dijo que en gran medida era capaz de funcionar como parte del conjunto de gran éxito "Friends" gracias a sus compañeros de reparto y cómo "se agrupaban alrededor [de él] y [lo] apoyaban" como un pingüino herido apoyado por los otros pingüinos.

“Yo era el pingüino herido, pero estaba decidido a no defraudar a estas personas maravillosas y a este programa”, escribió.