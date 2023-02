Ashton Kutcher reaccionó ante acusaciones de agresión sexual contra Danny Masterson

ashtonkutcher.jpg

"En última instancia, no puedo saberlo", dijo el actor. “Yo no soy el juez. No soy el jurado. No soy el fiscal de distrito. No soy la víctima. Y yo no soy el acusado. Entonces, en ese caso, no tengo, simplemente no lo sé”, apuntó Ashton Kutcher, quien fue compañero de reparto de Dani Masterson en las series That '70s Show y The Ranch.

Ashton Kutcher y Danny Masterson se mantienen en contacto

El actor de Two and a Half Men apuntó que se mantiene en contacto con Masterson y su hermano y agregó que hizo estos comentarios teniendo en cuenta que la hija de ocho años de Masterson, Fianna Francis Masterson, finalmente se enterarará sobre la batalla legal en curso que involucra a su padre.

ashton_danny2.jpg

"Algún día, su hija leerá sobre esto", dijo Ashton Kutcher, y agregó que se considera un defensor de las víctimas. "Lo siento mucho por cualquiera que sienta que fue violado de alguna manera", dijo Kutcher, quien fundó la organización sin fines de lucro contra el abuso sexual en línea, Thorn, hace más de una década.

Danny Masterson fue acusado por primera vez de agresión sexual por cuatro mujeres en marzo de 2017 y negó las acusaciones. El actor quedó fuera de la convocatoria que realizó Netfñix a los actores que protagonizaron la serie That´ 70s Show, para aparecer en la secuela de la ficción, That´ 90s Show, la cual se estrenó en la plataforma el 19 de enero.