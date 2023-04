Argentina: Estos son los estrenos próximos en cine para 2023

"Todavía no puedo creer": Marcos Ginocchio envía una emotiva carta pública

Cine: los estrenos de lo que resta de Abril 2023

En la cartelera de cine, para el 20 de abril se espera el estreno de un filme de cine nacional. Se trata de Humo Bajo el agua, dirigido por Julio Midú y protagonizada por Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz.

HUMO BAJO EL AGUA (Trailer Oficial)

Posteriormente, el 20 de abril llegarán al cine las producciones Renfield: asistente de vampiro, Mis hermanos y yo, Empieza el baile y Evil dead: el despertar

Entre los estrenos de cine del 27 de abril están Sombras de un crimen, La heredera de la mafia, Cuentos de la Tierra y la esperada Los caballeros del zodiaco, basada en la famosa tira de animé de la década de los 90.

Cine: estrenos para Mayo 2023

Iniciando el mes, el 4 de mayo llegará Guardianes de la Galaxia, un filme de Disney. “Todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, Peter Quill reúne a su equipo para defender el universo y uno de los suyos, una misión que podría significar el fin de los Guardianes si no tiene éxito”, dice la sinopsis.

GUARDIANES DE LA GALAXIA 3 Tráiler Español Latino (Nuevo, 2023) Super Bowl

Ese mismo 4 de mayo también se estrenará en el cine argentino el filme producido en Hollywood y dirigido por el argentino Damián Zcifron, Misántropo. "Baltimore, la noche de ano nuevo. Un feroz ataque producido por un unico hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraida pero talentosa mujer policia de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Men )” dice la sinopsis.

MISÁNTROPO Tráiler Oficial Subtitulado Español (2023)

Poderes ocultos, el filme producido en Noruega se estrenara en la misma fecha, así como la cinta producida en la Argentina Último recurso, cuya sinopsis destaca: Un misterioso paquete llega a la redacción de una revista deportiva venida a menos y dispara una investigación que indicaría que el primer Campeonato Mundial de Fútbol se jugó en 1926, lo ganó Argentina y por algún motivo se borró de la historia”.

El jueves 11 de Mayo la cartelera de cine de Argentina verá el estreno de Bed Rest, Book Club: The Next Chapter, Love Again, Champions y Bill 7.

El jueves 18 de Mayo es la fecha de estreno de Rápidos y furiosos 10, la décima entrega de la saga Dirigida por: Justin Lin y protagonizada por los Vin Diesel.

LA SIRENITA Tráiler Español Latino (2023)

En la misma fecha llegará Conspiración divina y la esperada La Sirenita, el filme de Disney, versión Live-Action del clásico de Disney que sigue a la princesa sirena Ariel, que se enamora de un humano y hace un trato con la malvada Ursula a cambio de su voz para poder caminar en la superficie.

La película está dirigida por: Rob Marshall y protagonizada por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy.