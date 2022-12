Antonio Mateu Lahoz: La contundente reacción de la FIFA contra el polémico árbitro 

Por su actuación, la FIFA envió a España al árbitro, quien con esto queda fuera de una posible designación para los duelos de semifinales y el partido por el tercer puesto, así también como para la final del Mundial Qatar 2022, a disputarse el 18 de diciembre.

mateulahoz.jpg

El récord de Antonio Mateu Lahoz incluye 17 las tarjetas amarillas, superando por cinco lo hecho por Supera López Nieto en el duelo entre Alemania y Camerún de 1998 y por Valentín Ivanoc en el partido entre Portugal y Países Bajos de 2006.

Fuertes críticas a Antonio Mateu Lahoz

Las críticas a Antonio Mateu Lahoz vinieron de todos los flancos. En ese contexto, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, reiteró en varias ocasiones que el árbitro no estaba a la altura del partido, criticando también a la FIFA por la designación de Lahoz para los cuartos de final.

"No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no podés ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No podés poner un árbitro así para un partido semejante", dijo Lionel Messi ante la prensa.

lionel messi (2).jpg

El arquero de la Selección Argentina. Emiliano Martínez, también lanzó fuertes cuestionamientos contra Antonio Mateu Lahoz, señalando que fue el causante de que el partido llegara a tiempo suplementario: "Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. Les dieron 120 minutos".

Desde la selección de Países Bajos también le llovieron críticas. Frenkie De Jong lo responsabilizó por la eliminación de su equipo. El mediocampista dijo que “solamente pitó para la Argentina cuando terminó el tiempo reglamentario”.