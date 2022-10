Anna Sorokin salió de la cárcel y está en Nueva York: Sus primeras declaraciones 

Este fin de semana, El New York Times publicó una entrevista con las primeras declaraciones de la célebre estafadora. Vale recordar que, en 2019, fue acusada de estafar cientos de miles de dólares de bancos, hoteles y neoyorquinos para pagar su estilo de vida extravagante al fingir que era la hija de un magnate petrolero alemán.

anna-sorokinjpg.jpg

En esa oportunidad inició su temporada en la cárcel cuando fue declarada culpable de intento de hurto mayor, hurto en segundo grado y robo de servicios, pero no fue declarada culpable de dos cargos adicionales.

Anna Sorokin fue sentenciada a entre cuatro y 12 años de prisión, que incluyeron el tiempo que pasó tras las rejas antes del juicio. Después de cumplir dos años más, fue liberada en 2021 y luego detenida por las autoridades de inmigración, quienes argumentaron que debería ser deportada a Alemania por quedarse más tiempo de lo que dice su visa.

A medida que se desarrolla su caso de deportación, un juez dictaminó que Anna Sorokin estuviera en arresto domiciliario, use un monitor de tobillo y se abstenga de publicar en las redes sociales.

Los nuevos planes de Anna Sorokin

Ella sabe que estará bajo escrutinio."Me desempeño mejor bajo presión. Mucha gente simplemente no puede esperar para verme hacer algo loco o ilegal, y volver a la cárcel. No me gustaría darles la satisfacción", dijo en la entrevista.

annasorokin.jpg

Anna Sorokin aseguró que está "muy, muy feliz" de estar en Nueva York. "Eso es exactamente lo que quería. Solo espero tener más libertad eventualmente". También aseguró que ya no ve las cosas de la misma manera. «Tengo una perspectiva muy diferente», admite. Pero ojo, no es otra persona distinta a la chica que convirtió su atuendo en las sesiones de su juicio de 2019 en un espectáculo diario.

También advirtió que ya no se centrará en su papel como celebridad y que tiene claro que su futuro sigue estando en Nueva York y no descarta dedicarse al mundo del arte. Pero antes podría hacer un podcast, un libro, una campaña para la reforma de la justicia americana.

Según su representante, ha vendido sus obras de arte en internet. ¿Tendrá segunda parte la serie de Netflix? «Esperad y veréis», desliza Sorokin.