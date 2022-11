Amiga de Selena Gómez que le donó el riñón reaccionó a sus recientes dichos

Selena Gómez: el temor de no poder convertirse en madre

Pero hubo una relevación de la famosa, que generó la reacción no solo de los fanáticos, sino de la conocida amiga que le donó el riñón en el año 2017. Todos creerían que después de ese gesto, Francia Raísa, la donadora, era la mejor amiga de Selena Gómez, pero esto no fue lo que dijo en su documental.

Después del estreno del material audiovisual, Selena dio una entrevista para Rolling Stone, donde aseguró que su única amiga de la industria era Taylor Swift, lo que habría generado la molestia de Francia, al punto que dejó de seguir a la cantante en Instagram.

selena gomez (3).jpg

Pero esto no fue todo, otra prueba de que Selena Gómez no la consideraba su mejor amiga, es que en el documental no habló de ella, ni de su amistad y cómo siguió su relación tras el trasplante de riñón.

¿Por qué Selena Gómez y su amiga Francia Raísa se distanciaron?

Según el sitio 'Nosotras.com.mx', mucho se ha dicho que Francia Raísa habría decidido alejarse de Selena Gomez, y la razón sería que le molestaba que la cantante ingiriera alcohol de forma regular, porque a su juicio, no era consciente del cuidado que debía tener tras la cirugía del riñón que le donó.

Pero además, los cibernautas no han pasado por alto la evidencia que ambas están distanciadas, y hacen énfasis en que si bien fue un acto de amor lo que Raísa hizo por ella, no habría estado de más mencionarla en el documental. Pero en su defensa, Selena Gómez dijo que no puede mencionar a todas las personas que conoce, refiriéndose a que hablaría de Taylor Swift como su “única amiga“.

Cabe recordar que Francia Raísa y Selena Gómez se conocieron en 2007, cuando ambas contribuían en un hospital infantil. Desde ese momento, se volvieron muy unidas, desarrollando una complicidad única que rápidamente las convirtió en mejores amigas, cosa que parece que con el tiempo cambió.