Amber Heard pagó un millón de dólares a Johnny Depp: ¿en qué gastará el dinero?

El juico que enfrentó a Johnny Depp con Amber Heard se prolongó por seis semanas y concluyó con una sentencia de 10 millones de dólares de multa contra Heard por dañar la reputación del protagonista de Animales Fantásticos al referirse públicamente a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna publicada en el diario The Washington Post.

Fue precisamente por este artículo que Johnny Depp la demandó por difamación y pidió una compensación de 50 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

No obstante, tras la sentencia y una serie de recursos por parte de la protagonista de Aquaman, Depp acordó resolver el caso en diciembre pasado limitando la indemnización a un millón de dólares, importe que fue pagado ahora por la compañía de seguros de la actriz.

amber heard (3).png

¿Cómo gastará Jonny Depp el dinero que le pagó Amber Heard?

Y ya el actor tiene definido lo que hará con el dinero que le pagó su ex. La cantidad se repartirá a partes iguales entre las organizaciones benéficas Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance, según reportan medios en Estados Unidos. .

De igual forma, el tribunal de Fairfax (Virginia, EE UU.) contempló que Johnny Depp debía indemnizar con 2 millones de dólares a su exmujer, quien interpuso una contrademanda, también por difamación. El actual equipo legal del actor litiga aún para evitar este pago.

depp.jpeg

Amber Heard y su ex se enamoraron en el set de rodaje de la película The Rum Diaries en 2009 y formalizaron su relación siete años después con un matrimonio que no duró más de 15 meses.

Las presuntas conductas violentas de Depp tras consumir alcohol y drogas fueron denunciadas públicamente en reiteradas ocasiones por Amber Heard hasta que el polémico artículo de opinión desencadenó un conflicto en los tribunales que, aunque dio la razón parcialmente al actor, perjudicó gravemente la imagen pública de ambos.