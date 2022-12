Amber Heard no se detiene y exige otro juicio contra Johnny Depp

Según información de 'The New York Post', el equipo legal de Amber Heard habría presentado una apelación en las últimas horas, donde alegan que el caso estaba en su contra. Asimismo, la actriz habría argumentado que "no se tomaron en cuenta los informes en los que se explicaba que había sufrido abuso por parte de Johnny Depp", reseñó el medio estadounidense.

Por otro lado, la intérprete estaría segura que si el juez del condado de Fairfax, Virginia, Penney Azcarate, no hubiese descartado estas notas, el juicio habría dado otro giro.

"El tribunal de primera instancia impidió indebidamente que el jurado considerara varios casos separados en los que Heard denunció el abuso de Depp a un profesional médico", escribieron los abogados de Amber Heard en un documento de 68 páginas fechado el 23 de noviembre, que se hizo público recientemente.

amber heard (3).png

¿Por qué Amber Heard quiere otro juicio contra Johnny Depp?

De acuerdo a la información de 'The New York Times', el equipo legal de Amber también señaló que, de no revertirse la decisión del tribunal, complicará los futuros juicios "para otras víctimas de abuso". Pues, sus abogados también argumentaronn que el juicio debió haber tenido lugar en California, donde vivió la expareja durante su relación, y no en Virginia, tal y como se llevó a cabo.

Estas son solo algunas de las irregularidades que denuncia Amber Heard y por las que exige otro juicio contra Johnny Depp. Por su parte, el protagonista de Piratas del Caribe, ya había presentado una apelación, alegando que el único cargo de difamación que ganó Amber Heard durante el juicio fue "erróneo". Días antes, la actriz ya aseguraba que el tribunal había cometido errores "que impidieron un veredicto justo".

amber heard (2).png

Tal y como informa The New York Post, ahora, un grupo de jueces emitirá un fallo sobre ambos reclamos, y cada parte tendrá la oportunidad de apelar una vez más.