Amazon tiene un lugar secreto con los precios más bajos: así puedes acceder

Hay todo tipo de compradores, incluso los que creen que no deben pagar el precio de un producto porque siempre se puede conseguir más económico. En este punto, tienen razón y hay tiendas con secciones llenas de mercancía que está prácticamente sin estrenar pero que por algo tan tonto como una caja abierta o en mal estado no pueden vender como nueva. Y Amazon es una de esas tiendas.

amazon2.jpg

Amazon: Los productos de Remates de Almacén

En esta sección, Amazon ofrece productos que han sido devueltos por los clientes por algunos detalles como que tienen la caja abierta o que han sido ligeramente dañados durante la manipulación en los almacenes.

Al ocurrir esto, Amazon no puede venderlos como nuevos, por ello los ofrece a un precio más bajo de lo habitual y el usuario tendrá de la misma calidad en el servicio de envío y de atención al cliente, y de derechos de devolución. También tienen la garantía de que sea el producto que sea, funcionará. Amazon promete que no vender nada, independientemente de su estado, si no cumple su función.

En cuanto a las secciones que se pueden encontrar, son muy similares a las de la sección principal de Amazon México, de forma que tienes las siguientes categorías de producto.

amazon4.jpg

Otra forma de llegar a los Remates de Almacén

Para hacer las cosas más fáciles y que no siempre debas acudir a la sección de Remates de Almacén propiamente dicha para encontrar los productos rebajados que ofrece Amazon bajo las características que te hemos comentado.

Cuando estás interesado en un producto, siempre puedes ver si existe con una opción de "caja abierta". Simplemente tienes que entrar en la ficha de producto y buscar donde pone “Nuevo y usado”. Al hacer clic ahí se desplegará un menú con las opciones de los Remates de Almacén.