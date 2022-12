Amaia Montero: Estos fueron los motivos de su colapso emocional

Días después, familiares de la española hablaron públicamente, asegurando que estaba en un lugar seguro, recibiendo atención especializada y recibiendo también todo el apoyo de personas cercanas.

Amaia-Montero.jpg

¿Por qué colapsó Amaia Montero?

Amaia Montero permaneció ingresada en un centro sanitario el pasado mes de noviembre, debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que le provocaron los preparativos de su nuevo disco, según ha informado este viernes la revista española ¡Hola!

Ante esto, la intérprete necesitó recurrir a ayuda profesional para sobrellevar el intenso malestar que arrastraba desde hacía un tiempo, y fue precisamente esto lo que había dejado ver en un post de Instagram que borró posteriormente, y en el que aparecía despeinada y con el rostro visiblemente cansado.

amaia montero (3).jpg

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió Amaia Montero, lo que desató las alarmas de que algo no iba bien.

Posterior a esto, su hermana Idoia habló de su estado de salud y dejó claro que no estaba pasando por "su mejor momento" aunque, poco más tarde, contó a El Español que se encontraba mucho mejor y que estaba "bien".

La artista fue fotografiada a finales de noviembre, cuando le dieron el alta en el centro donde había estado ingresada, la Clínica Universitaria de Navarra. Por el momento, ha preferido no pronunciarse sobre su estado de salud.