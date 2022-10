¿Amabas u odiabas a Barney?: Documental cuenta el lado oscuro del famoso dinosaurio 

Barney y sus amigos temporada 1 - te quiero yo

Por esta y otras razones, el programa comenzó a perder a su público e incluso a llenarse de odio. El recordado personaje infantil Barney estrenó su propia serie “Barney y sus amigos” en abril de 1992 a través de la cadena televisiva PBS. Desde ese momento, la serie se convirtió en el favorito de los niños y empezó a tener éxito en distintas partes del mundo; aunque su público principal siempre estuvo en Estados Unidos.

Las acusaciones contra Barney

Una serie de rumores y quejas que inspiraron la nueva docuserie "I Love You, You Hate Me", el cual presentó su tráiler a través de la plataforma streaming Peacock. Documental que está dividido en dos partes y será dirigido por Tommy Avallone, recorriendo algunos momentos detrás de la pantalla.

El documental “Te amo, me odias” se divide en tres partes e incluye entrevistas y material de archivo no conocido por el público. Entre una de esas confesiones, se encuentra la de David Joyner, quien encarnó al dinosaurio morado entre 1991 y 2001.

Sobre él se rumoreó que se había quitado la vida mientras usaba el traje del personaje infantil. “Mi mamá me llamó una vez llorando”, dice en el documental. “Yo estaba como, ‘Mamá, ¿qué está pasando?’ Y ella dijo: ‘¡Bebé, acabo de escuchar que te suicidaste!’”, contó.

I Love You, You Hate Me - Official Trailer (2022) Barney Documentary Series

Asimismo, Joyner desmintió que haya escondido drogas en su cola y que había ingerido estas sustancias durante los cambios de escena.

Pero David Joyner no fue el único personaje de “Barney y sus amigos”. Dentro del elenco estuvieron otros pequeños, quienes vivieron situaciones difíciles durante su estadía en el colegio, debido al acoso por parte de sus compañeros con preguntas y afirmaciones incómodas.

“Los niños me llamaban ‘amante de Barney’. Y se me acercaban y me decían [que] Barney debe haber abusado de nosotros o algo así. Lo entendía todo el tiempo, todo el tiempo. Y fue doloroso, dado mi historial de haber pasado por eso. Dolía”, confesó Hope Cervantes, quien interpretó a Tosha entre 1992 y 1996, en el documental “Te amo, me odias”. En consecuencia, según cuenta, recurrió a las drogas y al alcohol.