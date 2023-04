Alfa, de Gran Hermano, estrena romance y nuevo empleo

El ex participante de gran Hermano , Walter Santiago, ha sido uno de los más polémicos en la más reciente edición del reality . Conocido como Alfa, el sexagenario ha protagonizado también más de una polémica que lo ha mantenido en el centro de atención.

Convertido en uno de los más mediáticos ex concursantes de Gran Hermano , Alfal ha mostrado un estilo tan personal como controversial, protagonizando más de un cruce con los ex hermanitos Juan Reverdito, Alexis Quiroga, Coti y con Romina Uhrig, con quien finalmente hizo las paces.

Alfa había sido eliminado del reality unas semanas antes de llegar a la final y se dio por ganador absoluto en ese momento: “Yo ya gané”, comento firme en una conversación con Santiago Del Moro apenas salió del concurso.

Su fama desde entonces fue en ascenso, tanto que que fue convocado por la producción de Marcelo Tinelli para participar en el show Bailando 2023. Si bien otro de los exhermanitos que le dijo que sí a los productores Fede Hoppe y a Pablo Chato Prada había sido Tomás Holder, la llegada de Alfa lo pone aun más picante al esperado ciclo que saldrá al aire en la pantalla de América.

Alfa, de Gran Hermano: su nuevo amor

Ahora, además de conectar en un show televisivo, el ex Gran Hermano también tiene noticias en el plano personal y sentimental. Y es que apenas salió conoció a Delfina Wagner, una influencer de 20 años de edad, pero nada hacía suponer en ese momento que la relación llegaría a formalizarse.

Aunque se mostraron a los besos en un boliche, luego el sexagenario volvió a entrar al reality por unas horas y al volver a la vida real continuó haciendo su vida, ya como personaje famoso, invitado a eventos y haciendo presencias en muchos lugares.

Recientemente, como invitado al programa de Georgina Barbarossa, A la barbarossa, Alfa confirmó su romance con Delfina, quien lo había acompañado al estudio de Telefe. “Delfina es una chica increíble, todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto y que lo otro, pero a mí no me importa la diferencia de edad y a ella tampoco. Tiene una inteligencia, de verdad, superior, tiene conocimientos de política, de economía, se ha bancado paneles con gente mucho más grande que ella, y tiene algo especial”, dijo el ex Gran Hermano.

“Pero vamos a decir la verdad: ¿es tu novia o no?” preguntó Georgina, a lo que Alfa respondió:. “Estamos comenzando a ser novios”.