Alejandro Sanz se emocionó luego de las emotivas palabras de su hija en pleno show

Al iniciar su presentación el español se sinceró ante sus fanáticos: “Soy el hijo de María y de Jesús, el de Alcalá y el de Algeciras. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. No tuve muchos amigos. Jugaba en el barrio por no resultar extraño, pero no encajaba bien con los malos que encajaban en el extrarradio", expresó.

"Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase, en la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse, en la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, me los llevé en la calle”, agregó.

Las emotivas palabras en vivo de la hija de Alejandro Sanz

Después de esas palabras Sanz continuó con su presentación, llenado de euforia a los presentes quienes disfrutaron de sus grandes éxitos como: "Todo lo que fui es todo lo que soy", "Deja que te bese", El alma al aire, "Mi marciana...", entre muchas otras.

En medio de todas esas emociones, los presentes disfrutaron de una gran sorpresa, luego de que el cantante subió al escenario a su hija menor Alma. “Es la misión más importante de mi vida”, le expresó el intérprete de "Amiga Mia" a los asistentes.

Mientras abrazaba a su hija que estaba celebrando un año más de vida, los fanáticos del cantante cantaron cumpleaños feliz, luego se vivió un momento lleno de mucha emoción cuando cantó "Mi persona favorita", dedicándosela, generando que la pequeña se quebrara.

Allí fue cuando la hija del cantante lo sorprendió al decir una palabras a todos los presentes: Gracias por querer a mi padre y apoyarlo”, sentenció muy sincera.