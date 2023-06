Alejandro Garnacho confesó porque eligió jugar con la Selección Argentina

image.png

Con motivo a ello y mientras se prepara para su debut habló con TyC Sports para dejar en claro porque decidió vestir la camiseta de la selección: "Muchas gracias a todos por el apoyo. Ya saben, yo soy uno más acá, soy parte del grupo y vamos a intentar seguir dando alegrías. Quiero hacer mi historia acá de a poco, estar con el grupo y ser feliz acá, vamos para adelante".

Alejandro Garnacho reveló porque se decantó por la Selección Argentina

"Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España y conoció a mi papá y ahí nací yo. Y estoy muy cercano con la familia de mi mamá, siempre apoyamos a la Selección desde chiquito", expresó Alejandro.

"Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino", manifestó con contundencia y agregó: Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará".

https://twitter.com/TyCSports/status/1668252357593899016 GARNACHO, mano a mano en TyC Sports, contó cómo nació su amor por ARGENTINA: "Siempre estuvo en mi vida". pic.twitter.com/s0txrqPRrW — TyC Sports (@TyCSports) June 12, 2023

Luego habló de lo que pensó antes de llegar a la selección: "Con Scaloni no hablé antes de venir acá. Estuve hablando con Roberto Ayala bastante. Para que supiera antes de la lista que iba a estar. El entrenador me preguntó si estaba nervioso y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego y me dijo que iba a tratar de darme la posibilidad de jugar".

"Fue increíble. Una locura. Creo que tanto Argentina como Leo se lo merecían. Vinieron haciendo un muy buen Mundial. La final esa, con los penales, fue terrible y todo el mundo estaba sufriendo. Me tocó verlo en Manchester, porque los que no fuimos al Mundial ya habíamos vuelto. Lo vi con mi mamá, mi abuelo, mi hermano... Al final se dio y acabó como esperábamos", sentenció.