A una semana del concierto: fanáticos de Daddy Yankee arman carpas a las afueras del Vélez

Faltan apenas unos días para que los fanáticos de Daddy Yankee en Argentina disfruten de un show que parece no tener comparación, por tratarse de la gira de despedida del cantante que ha sumado millones de seguidores alrededor del mundo con el pasar de los años.

Fue a través de varios videos y fotografías que se hicieron viral en redes, que se pudo observar como un grupo de fanáticos se han ido sumando al grupo que aguardará en carpas el tan anhelado concierto de Daddy Yankee. Esto, se parece mucho al escenario que se vivió hace poco con la espera de Justin Bieber, que no terminó en un final feliz por la cancelación del concierto.

La despedida de Daddy Yankee de la música

Esto nos da una idea, del nivel de euforia que se vivirá en los dos show programados del puertorriqueño en Argentina "Legen Daddy- La Última Vuelta Tour", y es que desde el primer momento que salieron a la venta las entradas, en menos de una hora se agotaron los tickets y las páginas colapsaron, lo que por supuesto, deja muy claro el fanatismo que hay en el país por la música de Daddy Yankee.

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar un problema, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias. Y por los suyos. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficante, hoy la mayoría quiere ser cantante. Y eso para mí vale mucho", expresó Daddy Yankee en el video en el que anunció el final de una carrera en la que llegó a lo más alto de la música urbana a nivel mundial.

Y siguió: "En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado. A este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir a este género en el más grande del mundo”, sostuvo el representante del reggaeton.