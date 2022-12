¿A quién se lo decía? El video viral de Lionel Messi tras el partido ante Países Bajos

El capitán argentino tuvo un desencuentro después del partido con Países Bajos y todo quedó grabado, pues apuntó fuerte contra el árbitro y dijo: "Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante el partido porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia", fueron las palabras de Lionel Messi sin filtro.