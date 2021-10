Carla Vizzotti confirmó cómo será el plan de vacunación para la tercera dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que a partir de 2022 comenzará la aplicación de una tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus “de manera estratégica”.

“El año que viene empezaremos con las terceras dosis de manera estratégica, seguramente primero al personal de salud y a los grupos de riesgos”, detalló en declaraciones a CNN radio y celebró que la Argentina está “en una situación muchísimo más favorable de lo que se hubiera pensando a principios de este año”.

“No todas las vacunas y todas las enfermedades se comportan igual. Si yo tengo sarampión, es una enfermedad que da inmunidad de por vida; y si yo recibo el esquema de dos dosis de sarampión, tendré inmunidad a larguísimo plazo. Esto es totalmente diferente con los virus respiratorios. Si yo tengo Covid, puedo volver a tenerlo; y si me vacuno, la inmunidad no es de por vida ni me protege contra el ciento por ciento de las posibilidades de enfermarme”.

De tal modo, Vizzotti, aseguró que “es por eso que estas vacunas, como la de la gripe, requieren refuerzos periódicos”, aclaró.

La ministra destacó que la campaña de vacunación avanza velozmente, aunque reconoció que se hay una ralentización que es propia de “todos los países del mundo que llegan a cierto nivel de inmunización”.

“Todavía hay más disponibilidad de vacunas que demanda”, destacó y aclaró que “ese 10% de personas mayores de 18 años que no se vacunó puede ser porque no quiere recibir las dosis”. Respecto a ese universo de personas, Vizzotti destacó que “es importante ir a buscarlos casa por casa”.