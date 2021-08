Un equipo de fútbol europeo presentó su nueva camiseta inspirada en Bob Marley

El equipo de fútbol europeo Ajax presentó su tercera casaca inspirada en Bob Marley y revolucionó las redes sociales.

La nueva camiseta ya se encuentra disponible para la venta oficial: es negra, y tiene las características tres rayas de Adidas con los colores verde, amarillo y rojo.

El motivo de la nueva indumentaria es que el club neerlandés y la marca decidieron homenajear a Bob Marley, a 40 años de su fallecimiento. Para eso diseñaron esta camiseta alternativa de edición limitada, que fue presentada con un video al ritmo de Three little birds, una canción del mítico artista jamaiquino, quien murió en 1981.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.

Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021