El ministro de Salud Fernán Quirós aseguró que “el 80% de los porteños acepta la combinación de vacunas”, y que el “otro 20% no contestó aún”.

“De la totalidad de las personas a las que les preguntamos, el 80% contestaron que querían intercambiar. El otro 20% no es que contestó que no. Ninguno contestó aún: algunos podrán contestar que no y otros podrán consultar con sus médicos y aceptar”, aclaró.

El funcionario destacó el grado de aprobación de quienes todavía aguardan su segunda dosis de la vacuna proveniente de Moscú y anunció que las invitaciones se realizan por mensaje de texto o mail.

Y agregó: “Hemos visto que la seguridad es plena. Los efectos adversos son los mismos. Les da un poco más de dolor en el hombro, pero nada significativo. Lo más importante es que se vacunen lo antes posible, ya sea con Moderna o con Sputnik”.

“Seguiremos con Sputnik componente dos, porque sabemos que está por venir un vuelo de Rusia. La Sputnik de fabricación local está por entregarse. A partir del miércoles esperamos recibir el componente dos de Sputnik y completar a todas las personas que están esperando en la Ciudad”, cerró Quirós.