La provincia de Buenos Aires evalúa restringir actividades para los no vacunados

La provincia de Buenos Aires estudia imitar a Francia la implementación de una credencial sanitaria para que solo los vacunados puedan acceder a restaurantes, bares, hospitales, centros comerciales, trenes y aviones.

“Es una posibilidad, la estamos estudiando. Hoy la normativa no lo habilita. El DNU está vigente hasta el 6 de agosto. Me parece una buena medida, una medida inteligente”, aseguró Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense, en una entrevista con Futurock.

En las últimas horas, Emmanuel Macron tuvo un encendido discurso dirigido a un porcentaje importante de la población que no desea vacunarse. “Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, no nosotros”, dijo el mandatario francés.

Si bien elogió la medida, Bianco aclaró que se tomó porque “en Francia los jóvenes no se querían vacunar y esta medida está enfocada a ese público”.