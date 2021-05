Los accidentes mal indemnizados siguen en alza: llegaron al 47% en el último año

En muchos sectores la pandemia del coronavirus llegó para generar importantes y notables cambios, sobre todo en la forma de trabajar y de actuar. El segmento de los seguros y el de autos puntualmente, no fue la excepción y es por eso que se produjeron importantes análisis en los últimos meses acerca de cómo va a ser la proyección en el mediano y largo plazo, cuáles van a ser las nuevas metas que se quieren alcanzar, qué objetivos se plantean las compañías en sus finanzas, entre muchas otras cosas.

Fraudes y engaños: una tendencia en alza

Una de las cuestiones con las que tuvieron que lidiar las compañías de seguros durante el último año (sobre todo en el 2020), fue con los fraudes y engaños que muchos asegurados cometieron o que quisieron cometer, a los fines de lograr obtener indemnizaciones de dinero por supuestas contingencias que sufrieron o que afirmaron sufrir pero que realmente no ocurrieron en la realidad. Uno de los principales problemas que tuvieron las empresas fue el caso de los siniestros que no fueron adecuadamente indemnizados, es decir, en muchos casos se pagaron de más.

El problema específico que tienen las empresas de seguros en Argentina es que estos hechos que cometen muchos asegurados, que son totalmente engañosos, crecieron de forma exponencial en los últimos 12 meses, llegando a un total de 47% del total. Ahora bien, esto preocupa sin lugar a dudas debido a que a nivel mundial, el promedio de los siniestros indemnizados erróneamente llega al 40%, un porcentaje inferior. Esto es un inconveniente que en sus balances las compañías buscan erradicar de la forma más eficiente posible, debido a que les cuentan a ellas aproximadamente entre 100 y 120 mil millones de pesos cada año.

Medidas de las aseguradoras: en búsqueda de justicia

Ahora bien, de acuerdo a lo informado por representantes de distintas empresas de seguros, estas no van a quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Lo que harán es iniciar medidas judiciales a aquellas personas aseguradas que tengan la intención de cometer un fraude en perjuicio de la compañía. Esto se debe a que en sencillas cuentas, hacer eso se trata puntualmente de un delito, que está penado por la ley.

Esta búsqueda de justicia que quieren las compañías no se trata únicamente de acciones en busca del cumplimiento de la ley, sino que desean efectivamente lograr resultados para así darles beneficios a los asegurados que tienen buena fe. Esto se debe a que si disminuye el fraude, los precios sin lugar a dudas de las pólizas pueden bajar, lo que sería una ventaja para quienes actúan con honestidad. Aclararon desde las compañías de seguros, que de iniciar acciones legales, no debe tomarse como que la empresa no quiera afrontar el pago, sino que lo que desean realmente es poder cumplir con el cliente honesto, o bien, con el productor de seguros, que es el intermediario.

La búsqueda de seguros adecuados: desafío para los usuarios

De acuerdo a expresiones de directivos de importantes compañías de seguros que trabajan en el país, se pudo saber con certeza de que siempre las cuotas de los seguros de autos, para ejemplificar, tienen un porcentaje (generalmente bajo) en el cual se contempla la posibilidad de que existan fraudes. Es justamente eso lo que las aseguradoras desean reducir, para que sus clientes paguen lo menos posible, y más en estos momentos de pandemia de coronavirus, en donde la crisis económica afecta a millones de personas a lo largo y ancho del país.

Debido a que los precios por estas cuestiones mucho pueden variar, gran parte de los conductores lo que desean es poder tener un adecuado comparador de seguros de automóvil, con el cual puedan tener precisión sobre los costos que van a tener que pagar, las promociones, los beneficios, las bonificaciones, qué riesgos están cubiertos, entre muchas otras cosas. Destacar que hoy en día el sector de seguros comienza a mostrar señales claras de adaptación a las nuevas necesidades que tienen los usuarios, con productos acordes al tipo de uso que se le da al vehículo.

Nuevas modalidades de seguros: nuevas propuestas

A partir de todas estas cuestiones, lo que sucede es que las empresas deben pensar en soluciones concretas para los usuarios, muchas de ellas relacionadas con las nuevas necesidades que fueron surgiendo en los últimos meses. Algo que se comenzó a implementar en otros países y también llegó a Argentina fue el pago del seguro de acuerdo al uso que se le brinda. Una posibilidad es que se pague una póliza según la cantidad de kilómetros que se le realice al auto, o por el tiempo que esté funcionando.

Muchas personas tienen la duda de cómo se puede implementar este nuevo sistema, y la respuesta no es compleja: se realiza la instalación de un dispositivo en el auto asegurado, marcando este todos los datos que la compañía precisa recabar en cuanto al tiempo de uso de la unidad. Esto tiene el beneficio sin dudas de que a medida que menos utiliza el auto, menos va a tener que pagar. Después de probar esto en varios vehículos, se puede ver que se ahorra un promedio que es de al menos un 32%, algo que sería muy importante para miles de asegurados.

Nos son fáciles los momentos que viven las compañías de seguros con todos estos inconvenientes, y también de la mano de que miles de personas dieron de bajas sus pólizas, ya sea por vender su auto, por dejar de utilizarlo durante muchos meses por las medidas sanitarias, o por no tener el dinero suficiente para poder pagar. Lo bueno es que con estas propuestas que mencionamos anteriormente, lo que sucede es que se abre un nuevo mercado, es decir, de personas que quieren pagar únicamente de acuerdo al uso que le dan al vehículo. No hay dudas de que esto abre el espectro y puede ser muy positivo tanto para las empresas como para los usuarios, que precisan en todo momento de la mejor protección.