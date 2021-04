AMBA: las medidas de restricción que entraron en vigencia para frenar los contagios por coronavirus

Tras la nueva ola de contagios por coronavirus, el presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia en el que se disponen una serie de restricciones hasta el próximo 30 de abril.

Se suspende la actividad en los centros comerciales y shoppings, actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados, los locales comerciales de la calle deberán estar abiertos entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno y en el caso de los gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán continuar pasadas las 19hs con las modalidades delivery y “para llevar” (take away).

Además se amplió la restricción de circulación: a partir de hoy desde las 20 y hasta las 6 de la mañana del día siguiente no se puede circular en la calle. Solo podrán hacerlo los esenciales.

Por último, se suspendieron a partir del 19 de abril las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles.