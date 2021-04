Gollan, sobre la situación de las UTI: “No es que no vamos a tener camas, ya no estamos teniendo”

En medio de los crecientes de casos de coronavirus, el ministro de Salud, Daniel Gollan, advirtió sobre la merma de disponibilidad de camas en los principales hospitales del AMBA. “No es que no vamos a tener camas, ya no estamos teniendo”, dijo.

Gollan habló con la radio Rock and Pop, donde destacó que a diferencia del 2020 se cuenta con las vacunas, por lo tanto, los mayores cuidados y las mayores restricciones se piden hasta tanto se logre inmunizar a las personas que corren riesgo de morir por Covid-19.

“Estamos llegando a los 5 millones de vacunados/as en la población de mayor riesgo, es decir, no es pedir (restricciones) indefinidamente porque no sabemos cuándo termina esto, sino restringir esperando hacer lo que hizo, por ejemplo, Inglaterra, que si bien sigue teniendo casos no tiene muertos, eso es lo que queremos hacer”, explicó.

Precisó que se está vacunando con especial énfasis a los mayores de 70 años, que registran el 82% de las muertes por coronavirus.

Gollan expresó que si continúa el crecimiento de los contagios de coronavirus y se registra “cada vez más la presencia de las nuevas cepas”, no se descarta tomar “medidas extra” de restricción, para “bajar la velocidad de los casos”, mientras se avanza con la vacunación.

En diálogo con FM Radio con Vos, el ministro explicó que días atrás se reunió con todos los prestadores privados de obras sociales, municipales, con los gremios, para “evaluar cómo viene la situación desde el sector de prestadores de salud”.

“Calculo que nada está grabado en piedra con una crisis tan dinámica. El decreto presidencial da la potestad a las provincias incluso de ajustar las medidas”, aclaró.

“Los intendentes tomaron medidas de restricción y mañana se van a oficializar, acá la regla de oro es que si se dispara, hay que bajar lo más que se puede la circulación viral”, comentó.

“Mostramos que podemos aplicar 100 mil dosis diarias; es decir que, si tenemos vacunas, podemos avanzar muchísimo y proteger a la población de más riesgo, pero necesitamos ganar tiempo”, aseveró.

“Que nos sigamos cuidando es una súplica ya, si logramos tomar más conciencia, quizás no haya que tomar más medidas coercitivas. Cuidémonos un poco más y, en un mes y medio, tendremos a nuestros mayores con algún grado de protección”, cerró.

Fuente: Telam