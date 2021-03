Bolsonaro repartió torta de cumpleaños luego de lavarse las manos en una fuente

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cumplió años y lo festejó en las afueras del Palacio de Alvorada, donde repartió torta a “sus invitados”. ¿El detalle? Se lavó las manos en uno de los estanques de la residencia oficial.

El mandatario, que se dejó ver con tapabocas, cumplió 66 años y prometió a sus simpatizantes que peleará por su “libertad”, reafirmando su oposición a las medidas de confinamiento en el país y reafirmando el daño económico que conllevan.

“Quiero hablar de corazón abierto: no creo en ningún problema del virus, no, es una mentira. El presidente de la OMS es un mentiroso, no existe el virus, esas personas usando mascarilla, es una payasada, es una idiotez, no existe el virus”, dijo ante las cámaras de AFP.

Fuente: AFP