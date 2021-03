Mar del Plata: un chico fue brutalmente golpeado por rugbiers afuera de un boliche

Un joven, de 21 años, fue golpeado brutalmente en una pelea entre rugbiers afuera de un boliche, en Mar del Plata. Gustavo, el papá de la víctima, relató cómo fue el incidente. Su hijo está en observación en terapia intensiva. IMÁGENES SENSIBLES.

El hecho se produjo durante la madrugada, cuando al menos siete jugadores de los clubes Sporting y Mar del Plata se enfrentaron a golpes luego de abandonar el local bailable Quba, ubicado en la Escollera Norte, en la zona de Playa Grande.

Fuentes policiales indicaron que uno de los rugbiers, identificado como Santiago Blautzik, recibió golpes en el rostro y en el cuerpo, por lo que perdió algunas piezas dentales y sufrió lesiones en el rostro. Tras el incidente, la víctima debió ser trasladado por una ambulancia del SAME hasta el Hospital Privado de la Comunidad.

El fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7, inició de oficio una investigación por el delito de “lesiones”, para determinar las eventuales responsabilidades penales.

“Yo me enteré a las 5 de la mañana cuando mi hija me despertó para avisarme que lo habían llevado en una ambulancia al hospital, una situación horrible. Le hicieron placas y estudios y cuando lo vio a la mañana una neuróloga, él no sabía ni qué día era. Después pudo recuperarse un poco, pero sigue internado en terapia”, aseguró Gustavo, en diálogo con Télam.

Fuente: Télam