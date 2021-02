Mike Tyson gana 500 mil dólares mensuales con su plantación de cannabis

El excampeón del mundo Mike Tyson creó una empresa de plantación de cannabis y gana 500 mil dólares mensuales.

Tras abandonar el boxeo, el expugilista debió mudarse a California, donde el cultivo de cannabis y el consumo de marihuana, es legal. Allí estableció “Tyson Ranch”, una empresa que se dedica a la comercialización del cannabis.

“A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió salvándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina”, explicó, sobre su fascinación por el cannabis.

“Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jodían la vida”, agregó.

Los mayores impulsores de las ventas de Tyson Ranch son sus flores de cannabis de primera calidad -cultivadas localmente- además de vender comestibles, como un refresco espumoso y un analgésico tópico desarrollado por el propio Tyson que está clínicamente probado para aliviar la artritis, las articulaciones y el dolor muscular.