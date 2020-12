La vacuna rusa no podrá ser aplicada en personas mayores de 60 años

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que no se aplicará la vacuna Sputnik V porque aún no está aprobada para personas mayores a 60 años y él tiene 68. Sin embargo, Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud argentina, aclaró que está cerca de su aprobación y que se esperan las primeras dosis en el país “antes de Navidad”.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo Putin, en conferencia de prensa.

Y explicó que la Sputnik V, está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años: “A la gente como yo la vacuna todavía no llega”, dijo el mandatario.

Desde Moscú, la propia Vizzotti reconoció que la vacuna todavía no es aplicable a mayores de 60 años pero aseguró que se “están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso”.

“Están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años que es fundamental para el mundo, pero para nuestro país también empezar a vacunar a quienes han tenido mayor mortalidad”, afirmó Vizzotti por declaraciones a C5N.

En tanto, en diálogo con la FM Radio Con Vos, precisó: “Cuando se realizan ensayos clínicos de una vacuna se van analizando diferentes grupos, y lo que nos vienen contando esta semana es que, en este momento, en esta etapa de la vacunación, están vacunando a personas de hasta 60 años, a docentes y personal de salud”.

Sobre los plazos de llegada de la vacuna rusa a la Argentina y el comienzo de la campaña de vacunación estimó que “estamos apuntando a que sea antes de Navidad”.

“El proceso que se está siguiendo en esta vacuna es el mismo que se está siguiendo en el resto de las vacunas. La Anmat está recibiendo información hace meses y también han venido cuatro técnicas del Anmat que están recorriendo y verificando la parte técnica y los procesos de manufactura”, explicó Vizzotti.

