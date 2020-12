Video: un iceberg gigante está a punto de impactar contra las islas Georgias del Sur

En 2017, se desprendió un iceberg gigante de la Antártida y ahora está por impactar contra las islas Georgias del Sur. ¡Mirá el video!

Un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF) filmó desde el aire al gigantesco iceberg A-68A. Se trata de una enorme masa de hielo de un tamaño 20 veces superior a la ciudad de Buenos Aires.

Al impactar contra las islas Georgias del Sur, existe la posibilidad de causar un desastre ecológico en ese archipiélago ocupado por el Reino Unido, cuya soberanía pertenece a Argentina.

El gigante helado se separó de la península antártica, donde en el marco del calentamiento global se producen temperaturas con marcas históricas que llegaron a rondar los 20 grados y se encontraba a alrededor de 50 kilómetros de las Georgias.

We now have VIDEO of that @RoyalAirForce reconnaissance flight over #iceberg #A68a. There are some mighty fissures, and the sea around the berg is littered with bits and bobs. Watchout South Georgia! ?? Read more: https://t.co/0hJP5fDdJ5 pic.twitter.com/MOWUWMuwZg

— Jonathan Amos (@BBCAmos) December 8, 2020