Gabriela Fillón, una médica pediátra santafesina que vive hace ocho años en Londres, se convirtió en la primera argentina en ser vacuna con la dosis de Pfizer. “Hay que confiar”, incluida la rusa Sputnik V.

“Mi mensajes es vacúnense”, dijo en diálogo con Radiópolis, en Radio 2. “Vivo en Dorset a dos horas de Londres, trabajo en un hospital y estaba de guardia el viernes. Cerca de las 19 me vinieron a preguntar si me quería vacunar, sobraban algunas dosis ese día así que ni lo pensé y sin esperarlo me coloqué la vacuna”, relató.

“Estuvo bastante tranquila mi zona. Yo tuve covid en marzo. Sé que lo tuve porque me dio anticuerpos positivos”, comentó. “Sigo dando anticuerpos positivos y ahora tengo el refuerzo de la vacuna”, continuó y añadió: “La segunda dosis me va a dar más protección”.

“El mundo necesita muchas vacunas, no van a dar abasto con toda la población, uno tiene que confiar en los comités científicos que hay detrás, no queda otra, hay que confiar en lo que están aprobando”, dijo sobre la vacuna rusa.

