“No alquilo a gays”, le dijo un propietario a un turista

Un chico quiso alquilar un departamento en Mar del Plata y tuvo una respuesta inesperada del propietario. “No alquilo a gays”, le dijo el propietario. “Al lado viven mis hijos chicos”, agregó el propietario del inmueble.

El joven que fue damnificado publicó un hilo de Twitter y se hizo viral. “No me alquilaron un departamento por trolo, ustedes bien?”, el mensaje de un joven de La Plata que tenía pensado viajar a Mar del Plata.

Su idea era viajar del 17 al 24 de diciembre a Mar del Plata, junto a su amigo Luciano. “Entre todas las respuestas, apareció la de este señor que había puesto una foto panorámica que me llamó la atención. Le pedí más información y comenzamos una conversación por privado”, explica Alexis.

“Me pasó seis fotos más, y me dijo que tenía WIFI, una lavadora y que había que hacer un permiso de circulación y un depósito de seis mil pesos. Todas cosas normales. Era súper educado”, agrega.

“Le dije que éramos dos chicos y no sé si le hizo ruido o qué pero me preguntó si éramos pareja”, aclaró. Alexis le contestó que no, que eran amigos, pero el hombre insistió, quería saber sobre su orientación sexual. “Me quedé shockeado porque no entendía qué tenía que ver ser gay con querer alquilar un departamento en la costa”.

Finalmente, el chico le dijo que sí y ahí tuvo la respuesta inesperada. “Ahí fue que me dijo que no le alquilaba a gays y que además, sus hijos vivían al lado”, cerró.

Fuente: Telefé

VER MÁS: Denunciaron a Ricardo Centurión por presunto abuso sexual