El Reino Unido autorizó la vacuna Pfizer y comenzará a vacunar

Las autoridades de Salud del Reino Unido confirmaron que la semana que viene comenzarán con la vacunación contra el coronavirus, junto al laboratorio Pfizer-BioNTech.

Tras la autorización del organismo regulador británico (MHRA), el Reino Unido comenzará en los próximos días con el proceso de vacunación de los grupos de riesgo.

En ese marco, se consignó que el MHRA subrayó que la vacuna, que ofrece una protección de hasta el 95 por ciento contra la Covid-19, es “segura” para su aplicación a la población británica.

El ministro de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, lo confirmó a través de sus redes sociales.

Thanks to the brilliant work of @Pfizer, @BioNTech_Group, @MHRAgovuk & the whole United Kingdom, we've secured 40 million doses of the vaccine approved this morning ??

The NHS stands ready to begin rolling-out this #coronavirus vaccine from next week pic.twitter.com/pa8i1qwH62

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020