Una futbolista no se sumó al homenaje a Maradona y su equipo perdió 10 a 0

La jugadora española Paula Dapena no le rindió homenaje a la muerte de Maradona y su equipo perdió 10 a 0. Dijo que “por las víctimas no se guardó un minuto de silencio” y acusó a Diego de “maltratador”.

Paula Dapena, futbolista de 24 años que se desempeña en el club Viajes Interrías FF de la tercera división femenina española, se negó a homenajear a Diego Maradona en un amistoso frente a Deportivo La Coruña, de primera división, en Abegondo.

“Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio. Entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas”, opinó la jugadora en diálogo con Pontevedra Viva, en referencia al Día Internacional contra la violencia a las mujeres.

Si bien reconoció las “cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares” del excapitán de la Selección argentina, opinó que “no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió” fuera de las canchas. “Para ser jugador, primero hay que ser persona y tener unos valores más allá de las habilidades”, cerró.

