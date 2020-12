El capitán de Los Pumas se disculpó por el homenaje a Maradona: “Le pedimos perdón a la familia”

Tras el “pobre” homenaje a Diego Maradona de Los Pumas en el partido del sábado contra los All Blacks, el capitán Pablo Matera habló rodeado de sus compañeros y pidió disculpas.

“Nos sentimos muy apenados y le pedimos perdón a la familia”, dijo Matera, y agregó: “Diego es muy importante para nosotros y vamos a seguir su legado”.

“Sabemos que el homenaje que le hicimos a Maradona causó dolor y decepeción en mucha gente y queríamos decir que de ninguna manera fue nuestra intención. Maradona para nosotros fue sumamente importante, siempre nos apoyó y acompañó, siempre fue generoso con nosotros y hasta tuvimos una charla técnica con él”, destacó Pablo Matera, el capitán, rodeado por todos sus compañeros.

Aclaración del equipo: un mensaje del capitán Pablo Matera "Sabemos que el homenaje que hicimos para Diego causó decepción, pero queríamos decirles que de ninguna manera fue nuestra intención". https://t.co/fg4nhs7lU3 — Los Pumas (@lospumas) November 30, 2020

Los Pumas están jugando el torneo Tres Naciones y el sábado pasado salieron a la cancha contra Nueva Zelanda con un brazalete negro en señal de luto por la muerte de Maradona. Se esperaba mucho más y las críticas no se hicieron esperar. Además, el homenaje de los All Blacks expuso aún más la actitud del equipo argentino: el capitán Same Cane ofrendó una camiseta con la “10” de Maradona.

“Diego nos acompañó durante el Mundial 2015 y pasamos momentos increíbles con él. Para todos los deportistas argentinos, Diego Maradona es lo más grande que hay y nosotros como equipo tomamos muchas cosas de él”, dijo Matera en un video difundido por las redes sociales de Los Pumas.

“Diego seguramente no sabía mucho de rugby pero tenía clarísimo lo que significaba ponerse esta camiseta y representar a su país”, agregó.

“La camiseta que nos dieron los All Blacks en el homenaje no es para los jugadores ni para los dirigentes. Esa camiseta se la vamos a hacer llegar a la familia de Diego”, cerró.

VER MÁS: Una futbolista no se sumó al homenaje a Maradona y su equipo perdió 10 a 0