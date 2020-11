El chico trans que mostró su transformación en TikTok y se hizo viral

Nicolás, tiene 24 años, es de Rosario, y decidió mostrar su transformación para ayudar a otros a través de TikTok.

“Nunca voy a ocultar mi pasado, porque mi pasado es parte de lo que soy hoy. Pero también cuento que en esas fotos van a ver a una Nicole muy femenina que parece contenta. Bueno, la verdad es que no era feliz, para nada”, dice Nicolás.

“No puedo seguir viviendo así, no puedo seguir forzando algo que no soy, fingiendo, no me siento cómodo en este cuerpo”, agrega.

