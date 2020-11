De los 80 para acá se modificaron muchas cosas. Cuatro décadas de los avances más impensados en el mundo de la tecnología, la música, los videojuegos, las maneras de divertirse, incluso en la moda generaron cambios significativos.

Escuchar música en un walkman en los 80 VS auriculares sin cables en el 2020

Con la aparición de los dispositivos móviles para escuchar música, las grandes empresas de tecnología estuvieron interesadas en revolucionar el mercado con la última tendencia. En los ’80, con la aparición de los walkman, algunos se mostraron escépticos, ya que era diferente y poco familiar. La tecnología en sí no era nueva, pero la idea de un reproductor de música portátil sin una función de grabación era desconocida. Con el correr de los años, los dispositivos para escuchar música fueron evolucionando hasta nuestros días en los cuales se puede escuchar a los artistas favoritos sin ningún cable.

Invitar por teléfono a alguien VS “rompete ese Tinder”4

Seguramente, muchos habrán escuchado contar historias a sus padres sobre la tortura que significaba tener que llamar a la casa de ese ser especial al que querían invitar a salir y que encima ¡NUNCA ATENDÍA ESA PERSONA!. Bueno, por hoy, eso quedó muy lejos en el tiempo y a partir de las redes sociales y las aplicaciones de citas, organizar un encuentro es mucho más fácil. Un swipe a la derecha sin tanta presión, un match y ¡conózcanse!

Ser Fan de forma artesanal VS Ser Fan Virtual

Escribir en un diario íntimo cuánto amás a un famoso actor de televisión es cosa del pasado. Seguramente muchos habrán encontrado viejos cuadernos de padres o tíos nostálgicos que usaban calcomanías, sellos y lapiceras de colores para gritar en papel todo lo que amaban a un joven Brad Pitt por ejemplo. Eso no va más. ¿Cómo hubiera reaccionado ese joven de los 80 si le hubieran comentado que iban a existir las redes sociales para poder firmarle en la cuenta personal de Instagram, Twitter, etc. Que Justin Bieber de repente esté haciendo un vivo para decirle en los comentarios cuánto lo amás a él o tener al alcance de los dedos la posibilidad de escribirle un DM a un famoso actor de televisión para que te envíe un saludo.

Jugar en los fichines VS Among Us y stremear con amigos

No digan que no era un clásico de los '80 ir a jugar a los fichines del barrio, o en la Costa Atlántica. Sin embargo, qué lejos quedó en el tiempo, y si bien aún hoy algunos sobreviven ya no tienen el mismo caudal de público y la explicación se encuentra en el avance de los videojuegos en línea. Gracias a las comodidades que ofrece Internet, los jóvenes tienen un amplio abanico de títulos de juegos para entretenerse y, como si fuese poco, poder socializar con amigos por streaming.

Usar zapatillas adidas ZX VS adidas ZX 2K BOOST

Si hay una empresa que sabe reinventarse, esa es adidas que ahora lanzó al mercado las zapatillas ZX 2K Boost. Son una versión mejorada de las clásicas ZX para los tiempos que corren. Estas zapatillas adidas ZX 2K Boost están inspiradas en los modelos técnicos de running de los ’80 y diseñadas para ofrecer una total comodidad y mucho estilo en la ciudad. Las décadas de historia de innovación del ZX alcanzan su máxima expresión con esta hipermoderna combinación de comodidad y color. Sentí satisfacción en cada paso con la ZX 2K BOOST más atrevida de la historia.

#adidasZX

@adidasar